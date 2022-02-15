面對近幾年國內營造產業勞工年齡老化，造成人力產生嚴重斷層，同開(3018)指出，採取優化機電工程案件的接單策略，將鎖定潛在標案金額1億元以上的公共工程進行評估及後續投標，同時做出預先購料等因應措施，穩住財務表現。

第一季為傳統農曆春節且工作天數較少，但目前台灣營造與機電工程的需求仍保持強勁，尤其是高科技大廠陸續在桃園、中科投入新廠需求，加上政府也持續推動都市更新、公共工程計畫，台灣整體機電營造工程需求持續熱絡，目前在手未入帳的工程案已接到2023年。

同開1月營收1.66億元，年增4.94％，主要廠房營造、智慧監獄機電整合工程、離岸風電維運中心的整土案與機電營造等工程案件在農曆春節前加快施作挹注。

不過，台北市主計處公布的最新營造工程物價總指數，與去年12月相比，包含材料、水泥原料、勞務類等皆明顯上漲0.15％至1.47％，可見營造成本持續上漲的態勢。同開表示，面對近幾年國內營造產業勞工年齡老化，年輕人無意投入，造成人力產生嚴重斷層，影響產業發展，營造業缺工問題越趨嚴重，同開已採取優化機電工程案件的接單策略，致力於費用撙節，並鎖定潛在標案金額1億元以上的公共工程進行評估及後續投標，同時做出預先購料等因應措施，以期在公司營運規模擴張之際，穩定財務表現。