工業電腦族群隨歐美訂單需求復甦，雖然仍有缺料、塞港陰霾，但隨著缺料略有紓緩，以及配合客戶訂單需求持續增加，2022年營運可望續迎豐年，上市櫃工業電腦廠開春便繳出佳績，元月營收，研華、樺漢、友通、廣積、虹堡、維田等紛紛改寫同期高，融程電次高、飛捷創下2018年1月來同期高。而在大盤翻紅之下，個股也隨之反彈，研華、友通、泓格、事欣科、凌華、飛捷、漢樺、維田、伍豐等股價均翻揚，緯穎也走高漲逾3%，重返千元關。

研華(2395)1月份合併營收53.84億元，年成長19.36%，月減3.20%。元月營收表現創下同期新高、歷史第三高的佳績。研華110年第四季法人說明會將於111年3月2日下午線上召開，將公布公司2021年第4季財務報告及2022年第1季業績展望。

明基佳世達(Qisda)集團的工業電腦廠友通(2397)1月合併營收12.61億元，年成長69.34%，較去年12月歷史高點減少15.45%，仍寫下最佳元月營收。2022年自動化、基礎建設、數位轉型將引領工業電腦換機潮，友通看好工業電腦需求依舊強勁，而車用、網通5G、智聯網(AIoT)、伺服器等領域需求更持續增溫。友通將致力提升產能滿足客戶需求，並攜手集團夥伴爭取市場新商機。

工業電腦廠威強電(3022)1月合併營收6.18億元，年增24.89%、月減13.80%。投顧法人認為，疫苗施打率提高將使威強電工控產品線受疫情影響程度趨緩，看好今年醫療、傳統工控產品出貨前景，加上評價已因反應缺料問題而處於偏低水準，預估威強電今年營收年增近9%。

IPC廠艾訊(3088)1月合併營收5.37億元，年增98.92%、月減11.07%。艾訊表示，去年下半年營運表現佳，今年首季可能礙於工作天數少，營運略降溫，目前仍在評估，但對於保持高檔水準有信心，可望淡季不淡，今年全年整體表現會比去年好。

融程電(3416)1月營收1.75億元，年減10.5%、月減27.2%，主因為2021年12月營收基期高，仍寫下同期次高。融程電表示，本月部分訂單受缺料、海運塞港、工作天數減少等因素影響，交貨時程因此遞延，無法及時滿足訂單，但由於客戶拉貨動能不墜，訂單能見度明確，今年營運維持雙位數成長目標不變，成長動能持續強勁，預期Q1維持成長目標不變。

泓格(3577)1月合併營收7725.1萬元，年增5.65%、月減10.87%。泓格規畫將現有三條產線擴增至六條，並積極備料加速生產，且TPU毛利表現可望優於工控業務，有助今年營收、獲利同步成長。

凌華(6166)1月營收8.99億元，年增52.32%、月減29.40%。由於訂單能見度良好、配合遞延訂單出貨挹注，公司預期2022年首季營運可望持穩去年第四季高檔，全年力拚恢復雙位數成長動能。

飛捷(6206)1月營收5.66億元，月成長17%，年成長64%，創下2018年1月以來的四年同期新高。董事長林大成表示，2022年沒有普達，新客戶、新場域，加上訂單能見度高，營運仍可補足。

工業電腦暨產業元宇宙大廠樺漢(6414)1月合併營收達新台幣78.94億元，月減少31.86%，年成長30%，改寫歷史同期高。展望首季，樺漢對於營運維持正向成長深具信心。

佳世達旗下工業電腦維田(6570)1月營收9111.3萬元，雖月減11.17%，略低去年12月的1.0257億元單月歷史最高表現，仍較去年同期大幅成長88.79%，刷新單月次高紀錄，並寫同期新高。維田表示，工業電腦歐美訂單持續強勁，稼動率維持滿載，惟本月部分訂單受到缺料、塞港等因素影響，交貨時程因此遞延，然在訂單能見度明確下，目前訂單能見度已直達第二季，今年營運維持雙位數成長目標不變。

雲端伺服器大廠緯穎(6669)自結元月合併營收127.05億元，較上月大減41.25%，但年增逾3%。首季因屬傳統淡季，加上去年第四季高基期，單季營收估有雙位數季減，但優於同期的392.9億元。

廣積(8050)1月合併營收4.29億元，年增29.17%、月增10.57%，寫歷年來最旺1月。法人指出，廣積目標未來3～5年營收均維持雙位數成長，預期廣積首季營收仍可望持穩高檔、與去年第四季相當，隨著缺料紓緩配合新產能開出，下半年營運動能可望顯著躍升，使全年營收維持雙位數成長、獲利成長幅度優於去年。

虹堡(5258)1月營收5.02億元，月減19.13%，年躍增86.85%，改寫同期新高，以及單月次高紀錄。虹堡表示，公司持續積極滿足客戶需求，今年營收目標同樣為雙位數成長、續創新高。

事欣科(4916)1月營收1.5億元，年增31.7%、月減11.29%。研揚(6579)1月營收6.17億元，年增23.21%、月減28.64%。伍豐(8076)1月營收2.75億元，年增51.84%、月增13.12%。振樺電(8114)1月營收7.96億元，年增28.91%、月減22.84%。