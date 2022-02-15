俄羅斯、烏克蘭戰火一觸即發，使得國際股市惴惴不安，市場也預期兩方局勢越發緊張，貴金屬價格恐迎來一波漲勢，避險資金如今轉入金市，帶動國際金價持續攀高。周一收盤報價，紐約4月交割黃金期貨價格，每盎司上揚至1869.40美元。

金價漲勢不停歇，台股中有三檔黃金概念股偏多。貴金屬回收業者佳龍(9955)連拉2根漲停，目前牢牢地鎖在20.45元，股價再創波段新高；同為概念股的金益鼎(8390)亦獲買盤青睞，盤中漲逾2%，最高暫報35.95元，持續朝年線靠攏。至於光洋科(1785)今早漲勢相對不明顯，小幅開高至51元，盤中一度回落至平盤，最高暫報51.3元，最低暫報50.5元，股價走勢震盪。

俄烏氛圍詭譎，引發國際間的擔憂。有外媒指出，俄羅斯可能選在16日進攻烏克蘭。不過，俄羅斯總統普丁及外交部長拉夫羅夫日前一段公開談話中，兩人話中有話，暗指不會立即對烏克蘭展開軍事攻擊。普丁更表示，俄羅斯願意持續與美國及其盟國進行會談。(編輯：廖小蕎)