雲朗觀光集團旗下雲品(2748)雖因疫情影響企業尾牙需求，但2022年1月自結合併營收2.07億元，僅月減1.49％、仍年增9.16％，表現持穩。展望今年，飯店住房與餐飲宴會仍受疫情影響，國內消費市場將視疫情動向而定，雲品將審慎因應、並持續優化營運動能。

雲品股價牛年封關下探37.7元，創去年5月中以來8個半月低點，虎年開紅盤後止跌回升，今（15）日開高後在買盤敲進下走揚1.79％至39.9元，早盤維持逾1.5％漲幅。三大法人上周小幅買超21張。

雲品表示，台灣1月出現Omicron本土確診案例，但日月潭雲品溫泉酒店1月住房維持良好穩健表現，配合2月春節連假的大量旅遊住房需求，雖有旅客因疫情而退訂，但候補訂單持續補上，對住房業績影響較小，首季住房表現仍可期。

雲品指出，日月潭雲品目前不追求高住宿率，聚焦增加旅客住宿體驗，亦可維持整體營運表現。而原以國際客的台北君品酒店仍受邊境封鎖影響較大，住房營收的離峰及間峰日較明顯，但雲軒西餐廳、頤宮中餐廳與館內宴會營收仍能維持水準。

不過，疫情升溫對館外餐飲的企業尾牙影響較大，雲品第一時間啟動替代方案，如改為桌菜打包、等值外帶餐盒、或延後改辦春酒，合計約有10％尾牙遞延改辦春酒辦理或轉換為桌菜外帶，使頤品大飯店、頤璽宴會在1月接單場次減少，有望在2～3月時遞補辦理。

雲品表示，將審慎應對疫情、持續調整並優化營運動能，同時持續透過旗下宴會平台「君品Collection」與多處委託經營案，盼增加營收來源。其中，委託經營管理的桃園「皇家薇庭」及台中「蘭克斯特」（Lancaster House），宴會、包廂訂席均持續穩定接單。

雲品指出，與寶元紀成立的台中「蘭克斯特」已於1月展開試營運，由於大量採用自然光呈現豪宅氣息，有著藝廊、美術館的知性氛圍，至今已逆勢接單破百場，目前總營收超過5000萬、更已接單至今年底。「蘭克斯特」預計3月正式開幕，將為雲品營收帶來穩定助益。