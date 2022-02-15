台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)攜手三商家購(2945)旗下連鎖超市「美廉社」拓展「momo循環袋」回收據點，統計全台「momo循環袋」回收據點總計已突破1萬個，期望透過與線上線下通路的合作，擴大升級環保永續正向影響力。

富邦媒積極朝「永續綠色電商」邁進，領先同業研發上線「momo循環袋」，不僅其製作原料來自全台物流倉儲回收的廢棄膠膜，經清洗、熱熔形成再生塑料所製成，且可重複使用多次，藉由「momo循環袋」的理念實踐了塑膠源頭減量與循環。

為號召更多消費者加入環保永續行列，momo亦積極拓展回收據點，繼原與中華郵政「郵務系統」配合回收之逾9000個郵筒及i郵箱附設智慧郵筒，2022年再迎來新夥伴「美廉社」全台逾800間門市將成為回收新據點，統計全台「momo循環袋」回收據點總計已突破1萬個，為消費者帶來輕鬆、便利做環保的管道，讓消費者輕鬆完成「舉手投遞做環保」，並期望透過與線上線下通路的合作，擴大升級環保永續正向影響力，引領消費者綠色網購。

富邦媒表示，消費者凡收到貼有綠色專用識別封條的「momo循環袋」包裹，於商品鑑賞期後即可至住家附近的美廉社，將循環袋交予櫃檯人員輕鬆完成歸還；或者也可選擇投遞至中華郵政郵筒及i郵箱附設智慧郵筒；經回收的循環袋，將由momo回收並執行清潔、消毒重整作業，繼續為momo商品友善包裝服役。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，受惠農曆春節的置辦商機，從年菜、伴手禮、保健禮盒、開運商品皆有亮眼的銷售表現。保暖材質石墨烯自去年底爆紅，其相關服飾、寢具買氣夯，為保暖商機加足馬力，加上7年級生共同的回憶美少女戰士月光權杖化身悠遊卡，為1月最具話題的發燒商品，momo多元商品選擇，帶動1月合併營收達84.2億元，年增約24.7%，續創歷史同月新高。