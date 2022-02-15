心肌梗塞發作時，能否在黃金救援時間迅速正確緊急醫療，是續命與減少後遺症的重要關鍵。一名51歲心肌梗塞患者陳先生，因胸悶、胸痛、冒冷汗、呼吸困難送醫急救，經診斷為急性心肌梗塞症狀後，經由「綠色心通道」由新北市立聯合醫院緊急轉至臺北榮總，成功挽救生命。

根據醫學統計，若是急性心肌梗塞病人在到院的90分鐘內能夠進行心導管治療將血管疏通，將可改善死亡率。不過不少急症者卻恐因在基層醫療院所求診，設備、訓練或專科醫師不足，需緊急轉送鄰近醫學中心，時間長路途遠且風險較高，常因此錯失黃金搶救時間，造成無法挽救的遺憾！

臺北榮總心臟內科黃偉杰醫師表示，為搶救更多急性心肌梗塞患者，協助解決基層醫療量能不足的問題，臺北榮總結合金門離島及大台北基層醫療不足地區的醫院，共同建置「綠色心通道」。

所謂「綠色心通道」，是指整合各院急診、心臟科、心導管室及加護病房等各相關環節，將轉院聯繫協調時間由原來30分鐘至1小時大幅縮短至10分鐘，轉送後由北榮團隊立即待命，免去繁瑣的就醫流程，讓病人以快速通關方式獲得及時有效的治療。

臺北榮總心臟內科林彥璋主任表示，自104年起，臺北榮總心血管團隊積極遴派年輕優秀的主治醫師進駐北北基桃、金門離島等基層醫院心導管室，訓練醫師，培養及時搶救、在地治療及處置後送的能力，並建置完整心肌梗塞患者治療綠色通道，藉由醫學中心與基層醫療院所緊密合作，充分實踐醫療在地化的目標，讓所有民眾都能享有醫學中心等級高品質的醫療服務。

北榮指出，透過「綠色心通道」，自107年11月起至目前為止，光是新北市立聯合醫院就轉送超過200位患者，成功搶救無數病人生命，成果斐然。

臺北榮總心臟內科心血管團隊104年起支援部立金門醫院、基隆醫院、新北市立聯合醫院及桃園分院。其中部立金門醫院心導管室於104年啟用，在臺北榮總全力支援下，近3年累計治療超過600位急性冠心症患者，執行超過400例心導管手術，充份達成醫療在地化、服務偏鄉民眾的信念，並於106年獲得SNQ國家品質標章認證，搶救每個等待救援的「心」，成效卓著。