台南三井outlet將於16日試營運、25日正式開幕，市府交通局研判周邊道路將吸引大量的人車潮，尤其是台86快速道路更將首當其衝。為避免影響搭乘高鐵民眾的行程，交通局除規畫多條替代路線前往高鐵站區外，也提醒一旦台86出現壅塞，用路人可提前於上崙交流道下台86行駛替代道路，並盡量提早出門，避免影響行程。

交通局長王銘德表示，三井outlet試營運初期至228連假期間，預期將有大量車流利用台86快速道路前往，為避免人潮、車潮引發台86嚴重堵塞，該局已規畫多條前往高鐵站區的替代道路；其中，市區前往高鐵站區可行駛市182（中山路）右轉台39（高鐵橋下道路）、關廟方向可利用台19甲（南雄路）轉五甲路連接歸仁十三路、高雄方向前往可利用台28（中正路）轉台39（高鐵橋下道路）。

交通局表示，萬一市民朋友在台86遇到塞車時，往東方向在大潭交流道可改行往北匝道下至中正南路一段，再右轉台39平面道路往南接歸仁十路，或提前於上崙交流道下來，沿台86側車道連接中正南路進入；往西方向可提前於歸仁交流道下來，沿南157連接歸仁十三路進入。

交通局提醒，前往三井outlet的車潮容易集中在假日11至17時，預期2月20日、2月28日將與收假日趕往高鐵乘車民眾車潮重疊，呼籲市民提早出門，多利用替代道路並保留多一些車行時間，以利行程安排。