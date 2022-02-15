據中新經緯報導，大陸交通運輸部官方微信14日指出，近日與包含工信部、公安部、國家市場監管總局等8部門聯合修訂發佈《關於加強網路預約計程車行業事前事中事後全鏈條聯合監管有關工作的通知》，對多部門事前事中事後全鏈條聯合監管事項進行了完善，對處置措施和操作流程進行了細化。

具體來說，《通知》主要修訂內容包括第一增加事前聯合監管要求。要求地方有關部門優化服務流程，嚴把行業准入，督促網約車平台公司不得接入未取得相應計程車許可的駕駛員和車輛。

第二是完善全鏈條聯合監管事項。將未取得網約車經營許可擅自從事經營活動；網約車平台公司向未取得相應計程車許可的駕駛員、車輛派單及未按規定向網約車監管資訊交互平台傳輸有關資料資訊，存在低價傾銷、欺詐、對個人在交易條件上實行不合理差別待遇。

另外也針對危害網路安全、資料安全、侵害使用者個人資訊權益；非法經營資金支付結算；侵害網約車駕駛員勞動保障權益；不依法納稅；危害公眾利益、擾亂社會秩序、影響社會安全穩定等8方面違法違規行為納入聯合監管工作事項。

第三是細化聯合監管流程。將事中事後監管流程細分為發起、上報、處置等環節。對於網約車平台公司的嚴重違法違規行為，依法處理後仍拒不改正的話，地級及以上城市相關部門報經當地政府同意後，可組織發起聯合監管，逐級上報提請採取處置責令暫停區域內經營服務、暫停發佈或下架APP或停機整頓等措施。