原訂在2月19日於新竹縣新埔鎮登場的新埔花燈踩街活動，受到疫情影響，新竹縣長楊文科15日在主管會報中正式宣布停辦，由於活動前夕傳出新埔鎮有1名7旬女性長者確診，衛生局、交旅處從嚴考量，仍因疫情防疫因素而停辦，也是連續2年因疫情取消。

新埔鎮日前傳出有苗栗確診個案返鄉接觸鎮民，導致鎮民感染新冠肺炎，衛生局15日也在新埔鎮設立採檢站，有疑慮的民眾可逕行前往採檢。而受此影響，新竹縣「花燈迎天穿 虎虎生竹風」系列活動之一的花燈踩街、千人健走，以及周五舉辦的客家大戲，也均取消。

交旅處指出，花燈動態活動雖取消，仍會在東興圳公園展示，並於20日後回到新埔鎮，繼續靜態展示至2月28日，民眾仍可前往欣賞。

受到台北市即將微解封的影響，楊文科也表示，新竹縣微解封的前提須在縣民接種第3劑疫苗的比例達到50％後、預計3月左右，也感謝縣民配合各項防疫措施，仍須嚴守個人防護。

新竹縣衛生局表示，目前全縣居家檢疫者有385人、居家隔離者95人，而疫苗第1劑接種率為83.16％、第2劑為76.07％、第3劑目前為24％，民眾可前往1922預約平台預約接種。