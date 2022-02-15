中保科1月合併營收12.80億元，創同期新高，年增6.64％。中保科表示，受Omicron疫情影響，無論是個人、家庭成員或企業員工對健康管理更加重視，也帶動中保科AI健康智慧宅及企業「職場健康管理解決方案」需求成長。

中保科技表示，統計近兩個月客戶來電比例，除防災需求仍排首位外，來電了解詢問無接觸的健康智慧宅比例較去年同期增加近30％。

面對萬物皆漲，中保無限＋ 還可以整合雲端警衛，幫社區或大樓節省20％-30％的成本費用。除了整合了影像防盜、火警受信、緊急求救、機電連動、燈光及空調控制等多項服務功能，再加上有全年無休的中保科技管制中心做為最強後盾，可以省下夜間駐衛警的傳統警衛人力，幫住戶省錢也能透過科技管控防疫。

中保科2022年持續布局智慧AI市場，為了爭取職場及長照銀髮商機，中保科旗下立偉電子榮獲SNQ國家品質標章認證，成為中保科集團在醫療科技產業領域的超前佈署，預估市場也將隨著後疫情時代遠端上班、照護等需求上揚。