有沒有任何一刻，你曾覺得自己像隻生活在陸地上的軟體動物？世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 將來圓滿你內心最深處的慾望（Ｘ）渴望（Ｏ），讓玩家在《匠心觸手（Tentacular）》中化身為一隻在深海中長居、巨大但又有著一顆善良心靈的觸手怪物。由 Firepunchd 團隊開發的《匠心觸手》，將於 2022 年登上 Oculus 與 Steam VR，用最身歷其境的體驗，伴你找到在這世界上最適合安放所有「觸手」的位置。

遊戲官方預告

真正的觸手play！Devolver Digital新作《匠心觸手 Tentacular》將於2022登上Oculus與Steam VR

在熱鬧的 La Kalma（暫譯：拉卡瑪）島上有個離經叛道的傳說：觸手怪物將幫助他們的人類朋友，研究並獲得那些奇異、古老又巨大的能量。玩家將試著完成一系列的動作任務、通過解謎考驗，而這一切所必須倚靠的，就只有你那些笨重的 ── 觸手而已。

真正的觸手play！Devolver Digital新作《匠心觸手 Tentacular》將於2022登上Oculus與Steam VR

試著熟悉你巨大的觸肢以完成所有史詩級任務，為你專屬的遊樂場解鎖一些額外元素，你甚至將能在額外的獎勵中，獲得遊玩最富有創造力的沙盒模式的機會！

面對你真實的渴望，讓《匠心觸手》來解決所有難題。追蹤 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Firepunchd (@firepunchd) 的 twitter 將能獲得最即時的遊戲資訊，為你準備好那些吸盤與觸手！