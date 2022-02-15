男星吳念軒演出《紅衣小女孩2》「虎爺」一角爆紅，隨後接演多部偶像劇及電影，精湛演技入圍金馬與金鐘獎，星途備受看好，沒想到今（15日)突然曬出「女兒」正面照，分享初為人父的喜悅，讓網友紛紛湧入祝福。

吳念軒深夜發文分享喜訊，他開心表示：「很多人關心最近好一陣子在忙什麼，如標題所說，我當爸爸了，我可愛的女兒，她在11/4來到這個世界上」，坦言從沒想過這天這麼快來臨，在開心之餘是更多的擔心，表示當個焦慮的新手老爸，唯一要做的就是一切從頭學起，除了向過來人取經之外，也花很多時間陪伴和教育，深怕一個地方不對會影響未來性格發展。

吳念軒強調如今時機成熟，才選在特別日子分享上輩子情人，只見原來是隻「狗女兒」，他透露和女兒相遇來自網路，當時得知愛狗人士接下一窩流浪狗生的毛小孩，到現場時喜歡的狗已被預訂，原本只想感受一下其他的狗，沒想到輪到女兒時，發現不僅長的跟其他隻不一樣，而且不哭不叫頭也不扭，就直勾勾的盯著他看，當下覺得這就是所謂的「註定好的」，因此便將牠領養回家，展開這段「父女情緣」。

吳念軒強調狗的靈性是真實存在，甚至會感知人的喜怒哀樂，如今透過適當磨合後，未來就能互相陪伴，也感謝這段時間所有人給予滿滿的愛，相信女兒往會是健康開心長大，強調自己還有很多地方需要學習，也希望領養代替購買的想法能被普及，畢竟有很多角落的毛小孩需要溫暖。