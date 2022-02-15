苗栗縣疫情升溫，連續3天以來竹南鎮有7名本土確診個案，苗栗縣政府因應疫情，15日起連續3天在竹南鎮大厝里活動中心開設社區篩檢站幫民眾篩檢。

縣府衛生局指出，高雄砂石場傳播鏈導致竹南家族6人確診，以及昨天新增1名確診個案為竹南市場女攤販，目前7人都收治專責醫院，確診者足跡已完成清潔及消毒。

衛生局表示，本波竹南鎮本土疫情，針對攤商確診目前計列居家隔離30人、自主健康管理人及自我健康監測356人，共386人，持續疫調人數將陸續增加。檢驗部分，到14日為止，各醫院篩檢站共完成1644人篩檢，目前1101人陰性、543人檢驗中， 持續進行疫調採檢工作。

為避免社區疫情蔓延，苗栗縣長徐耀昌宣布2月15到17日上午8至12點及下午1到5點，在竹南鎮大厝里活動中心開設社區篩檢站，進行為期3天的PCR篩檢，請收到縣府所發放之實聯制簡訊者、與確診者足跡重疊者或有感染疑慮的民眾，都可到場免費採檢。

徐耀昌說，希望透過民眾的自主採檢，避免感染黑數，降低社區傳播的風險，如果民眾出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，應佩戴口罩，儘速就醫，不要搭乘大眾運輸工具及前往其他公共場所。