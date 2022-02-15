風水命理師谷帥臻分享，農曆正月十五日為上元節，又稱元宵節，趁著新春喜氣，按照下列步驟，善用一年一次天官賜福之日，吸取日月精華為自己造命開運，祈求正緣桃花，或催旺貴人運，祈求百事圓滿，這天能量強最靈驗，可達到意想不到效果。

谷帥臻分享，無論是未婚者求姻緣，或是已婚者求貴人，都可以用這個祈求方式。

▍1.準備鮮花雙數枝，桃花、玫瑰、火鶴、百合皆宜。

▍2.元宵節當天於酉時(17:00-19:00)，將花瓶放置在客廳卯山正東方，書房、臥房亦可，該處需事先清理乾淨，花瓶下放一塊圓型紅色布或紅紙。

▍3.準備一盞檯燈照亮花束，並焚一爐好香，沉香、檀香均可。

▍4.求姻緣者以紅線將花枝間連結在一起，求貴人者省略此步驟。

▍5.合掌鞠躬許願，未婚者祈求姻緣，已婚者祈求貴人扶助。人走至窗邊、陽台對天、或面外，雙手合掌鞠躬，口唸祈求文；念畢再回花瓶處，重新再念一次祈求文完成擺放。

祈求文：「拜請上元天官賜福，太陰星君作主：信士⚪⚪⚪，今年⚪歲，居住在⚪市⚪區⚪路⚪段⚪巷⚪號，今日正逢元宵佳節，日吉時良，謹請東方甲乙木角亢氐房心尾箕貴人現，謹請南方丙丁火井鬼柳星張翼軫貴人現，謹請西方庚辛金奎婁胃昴畢觜參貴人現，謹請北方壬癸水斗牛女虛危室壁貴人現，謹請中央戊己土中央貴人現，五路五方，八卦九宮，二十八星宿貴人，助信士⚪⚪⚪未婚者正緣早現(已婚者貴人扶助)，伏願神光普照，出入有喜，一切順心，旦夕行藏，均蒙陰佑，謹言以告。天運歲次壬寅年正月十五日 信士⚪⚪⚪叩拜上申。」

▍6.需定時換水與更換鮮花，花不可凋謝，108天後可將花陣撤掉，另再擇良辰吉日重新佈陣。

命理師楊登嵙也分享了求桃花或求姻緣的3步驟：

▍1.在元宵節當天晚上7點到11點間，將供桌設在頂樓或大門口外，準備1束花朵、3支香、1對蠟燭、3樣水果、粉晶球或粉晶手鍊，將備好的供品對著月亮膜拜，此時要誠心許願，早日找到另一半，祈求時要將心儀對象的條件向月亮詳細描述，這樣才容易出現心所嚮往的對象。

▍2.拿一個簡易的指南針，站在臥室的「中央」，找出自己的「桃花位」。農曆生肖豬兔羊：桃花位在正北方；虎馬狗：桃花位在正東方；蛇雞牛：桃花位在正南方；猴鼠龍：桃花位在正西方。

▍3.將供桌上許願過的粉晶球或粉晶手鍊放置或吊掛在自己的「桃花位」。

楊登嵙進一步分享，元宵節還有鑽燈腳祈求子嗣的習俗，已婚的婦女欲求子，想在今年生男孩，先到廟裡祈求神佛保佑生個男孩，然後在燈籠下走來走去繞一下，所謂「鑽燈腳，生男孩」，因「燈」與「丁」發音相同之故。此外也可以讓夫妻兩人帶著燈籠，到鄰近廟裡向神祈求子嗣，將燈籠留在廟裡，代表「獻燈求丁」，祈求的廟寺若主神是供奉三官大帝、觀世音菩薩、註生娘娘更佳。