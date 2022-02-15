緯創(3231)緯昌科技於2月15日正式發表「WiZAVIU智慧行動攝影機暨雲平台」產品，包含全新一代WiZAVIU C10智慧行動攝影機以及WiZAVIU Cloud雲平台，透過軟硬體的同步深耕策略，協同雲服務夥伴，建構針對專業領域（Domain Focus）需求而發展的影像多元智慧應用方案平台，專注發展警政執法、工程巡檢、保全安防等，強調物聯網技術的新興公共安全應用，積極佈局歐美及日本等國際市場。

緯昌董事長沈慶堯表示，緯昌的2重發展重點:一、主題行動的發展無遠弗屆，移動式是未來的顯學，包括多連結高傳輸及高頻寬。二、終端裝置配合軟體展現應用場景。硬體必要有場域的配合，場域應用的夥伴關係非常重要。緯昌將提供產業所遇到問題的解決方案，從應用端去思考該提出什麼樣的服務。希望每一年都能提供應用和服務。

緯昌看準人工智慧運算技術需結合雲端與邊緣的趨勢，以及後疫情時代對於公共安全、遠端管理，和行動能力的需求，整合開發軟硬體至雲端的解決方案，推出WiZAVIU C10智慧行動攝影機，及WiZAVIU Cloud雲平台，從專精的行動聯網技術(Mobility)，與邊緣智慧(AI Edge)硬體技術出發，整合雲端以及裝置，並提供即時影音、通訊、定位，以及人工智慧應用等服務。

緯昌偕同專精於不同產業的雲服務夥伴，建構針對專業領域需求而發展的影像多元智慧應用方案平台，鎖定行動智慧物聯網(Mobile AIoT)等新科技運用，將雲端和邊緣運算極致化，有效提昇運算效率，讓人工智慧可以在垂直領域中，除了實現遠端管理及控制的目標、有效降低運營成本、增加效能外，更能締造在不同場域中新的應用價值。

WiZAVIU C10智慧行動攝影機是緯昌邁向AI聯網的行動智能裝置傑作，4G連網傳輸，並擁有軍規級強固機身，防震、防水、耐摔，線條簡約，優雅俐落，操作介面迅捷簡易。例如，PPT一鍵通話，立刻能語音對講；SOS一鍵通報，可於第一時間反應緊急現況；透過單一按鍵可觸發錄影功能，並可針對突發事件單鍵標記；單鍵live直播功能，讓遠端人員可即時觀看執勤人員現場狀況，立即進行雙向溝通，快速解決現場問題。

HD高畫質錄影，提供卓越影像品質，無懼超低光源，可清晰辨識畫面；內建紅外線指示器，更讓溝通互動變容易；使用快拆式長效電池，更換電池時不斷電；更有多款不同穿戴配件，方便不同領域勤務使用。此外，高安全性行動終端設備能夠透過4G網路傳輸，資料不落地，以最高規格進行資安防護，完整保存影像證據。

緯昌同時掌握硬體到雲端關鍵技術，發展能夠達到高強固性、提供完整通訊能力，且擁有邊緣及雲端運算能力的行動式智慧載具，以硬體開發製造優勢，加值整合雲平台及專業雲服務夥伴服務，針對專業領域提供全端（All Ends）的完整產品服務。

WiZAVIU Cloud雲平台，則擁有高擴充能力雲端智能影像，可建置出國家等級大型影像系統，其先進視頻串流發佈技術，能有效穩定影音串流，讓遠端同步監控，即使處於多變的網際網路環境，仍能夠維持穩定的收看品質。除了即時LIVE監控外，使用者還可遠程調閱，甚至可多人同步監看，在第一時間進行有效的危急處理。

攝影模組具有AI邊緣運算能力，可從圖像中辨識物件和分析特定信息，並透過即時前端運算，因應不同產業應用情境需求，如人臉辨識、車牌辨識、移動定位等，適合不同勤務快速佈署，例如警政執法、工程巡檢、保全安防等多種公共安全應用。