健亞(4130)轉頭資浩宇生醫(6872)聚焦超音波平台技術，研發的「聚焦式導航超音波系統」，近日與全球醫藥巨擘亞培(Abbott)及Spark Medical Inc.（市值44億美元）一起入圍2022愛迪生獎(Edison Award)，4月將於美國羅里達州揭曉，角逐在科學與醫藥(Science & Medical)領域中之門診治療(Outpatient Treatment)項目中的金、銀、銅牌獎。

浩宇生醫（NaviFUS Corp.）專注於兩大核心技術平台「聚焦式超音波系統」與「治療導引輔助系統」之開發，主要目的是解決臨床上藥物無法通過「血腦屏障」，治療腦部疾病的困境。藉由聚焦超音波「非侵入方式」，輔以「精準導航」的血腦屏障開啟或是神經調控，進而提升相關藥物在腦部疾病的療效與安全，甚或直接調控影響病灶，達到治療效果。

據Nature Reviews Neurology (Impact Factor 43)於2021年發表的評估報告，當今世界上以聚焦超音波治療腦疾的頂尖三家公司為以色列的Insightec(2018年獲得愛迪生獎的金牌獎，市值約15億美元)，法國的Carthera與臺灣的浩宇生醫。

愛迪生獎是美國電機電子工程師學會於1987年設立，為了表彰在電機、電子工程及技術領域具有創新、卓越成就的公司或研究機構；堪稱為「創新界的奧斯卡」。蘋果公司（創始人賈伯斯）、特斯拉公司（創始人馬斯克）與寶潔公司（創始人雷夫利）都曾獲得該獎。

目前浩宇生醫已順利展開復發型腦癌臨床Ⅱ期（NCT04446416）搭配大分子Bevacizumab的穿透血腦屏障的試驗，評估其安全與療效；在難治性癲癇的臨床Ⅱ期（NCT04999046）也已順利啟動收案，將在病人上觀察優化治療條件後的效果，預計今年底上述兩個重要Ⅱ期臨床療效試驗會有初步結果。

愛迪生獎也要求申請者說明於自身（聚焦超音波醫療）產業與新技術商品化上的挑戰。基本上，一項新的技術或產業，若使用在病人身上，最大三項挑戰是明確的法規途徑、完整的臨床安全與療效驗證及上市後的給付規範；在克服挑戰的過程中，我們強調必需要有經驗的團隊與資金全力配合，方可為人類在腦部疾病的診斷與治療，開啟嶄新的一頁。