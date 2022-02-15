大陸當局近年來對於娛樂圈除了大動作的掀起「整肅」行動外，也對於即將上檔的影視作品審查更加嚴格，只要出現敏感或是不當文字，就有可能遭到禁播，讓製作單位及投資者血本無歸，因此許多海外片商為了避免被禁播，都會想盡辦法避雷。而近日就有大陸網友發現驚悚美劇的字幕翻譯變得很奇怪，讓人看完一瞬間歪樓笑翻所有人。

大陸網友近日在微博上發出兩張驚悚美劇《雙面人魔》（Hannibal）的人物對話合成截圖，而在其中飾演「漢尼拔」一角的邁茲米克森（Mads Mikkelsen），對著鏡頭冷血又帥氣的說著「我口蘭德爾的時候，有沒有幻想你口的人是我」時，網友便發現有些詭異，仔細看了下面的英文原文才發現製片公司為了閃避審查，因此在翻譯上將「殺」改成「口」，讓觀眾自行理解其中涵意。

而另一張照片的對話則是「保護自己，口光他們」，讓原本殺氣騰騰的驚悚懸疑片，瞬間變成令人產生遐想的18禁BL片。除此之外，其他大陸網友也加碼分享被更改翻譯的影視作品，讓台灣網友看完後忍不住笑翻，表示「不可以色色」、「真是讓我笑瘋」、「士可口，不可辱」、「馬上變成謎片」、「每個對話都好歪」、「當事人知道自己拍謎片嗎」、「這不是純純的GAY片嗎」、「這樣真的不行啦！哈哈」、「台詞無違和」、「大陸能翻成這樣也是絕」引起網友熱烈討論。

驚悚美劇《雙面人魔》在大陸的翻譯令網友笑翻。（圖／微博@粉紅甘草酸苷片）