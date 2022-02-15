三立電視董事長林崑海15日凌晨拔管辭世，高雄榮總低調不願透露他的病情。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

三立「海董」林崑海病逝享壽70歲 蔡英文曾搭專機南下探視

三立電視董事長林崑海在高雄榮民總醫院拔管離世，享壽68歲。林崑海近期受鼻咽癌所苦，2年來轉在私人癌症診所醫治，仰賴藥物，去年底據傳消瘦到剩下40公斤，後來氣色一度好轉，但最後仍於14日晚間病逝。對於林崑海的病情，高雄榮總低調不願透露。

針對林崑海的病況，高雄榮總低調表示，一切尊重家屬隱私，不便對外透露相關細節。

江湖稱「海董」的林崑海晚年受鼻咽癌所苦，由於發現時已是晚期，開刀成功機率不高，約莫2年前就捨棄正規醫療。

據了解，林崑海僅在某家由醫學中心退休癌症名醫開設的私人癌症治療診所就醫，接受藥物治療。去年8月林崑海還曾出席餐敘，親友看到他氣色良好都相當開心。

去年底，林崑海病情急轉直下，包括蔡英文總統在內黨政高層輪流南下探視，據傳身高160幾公分的海董瘦到只剩40公斤，不過去年底見過他的友人一度發現他氣色回穩，當時還慶幸海董病況有起色，不料仍於農曆年後傳來噩耗。

林崑海的遺體上午已移往高雄市立殯儀館旁的靜思園會館，現場相當低調，沒有太多佈置。