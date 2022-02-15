2022年開年第一個月，多家大陸上市房企銷售額出現較上年同期大幅下滑現象。 據克而瑞研究中心報告顯示，1月百強房企中多數規模房企銷售表現不佳，單月業績較上年同期與2021年月均比較都有明顯下降。有近9成百強房企單月銷售業績走衰，其中2成房企降幅在30至40％之間，甚至近4成房企降幅高於40％。

舉例來說，萬科企業1月實現合約銷售面積210.6萬平方公尺，合約銷售金額356億元（人民幣，下同），年減幅50.19％；碧桂園1月實現權益銷售額363.6億元、年減幅9.81％，但銷售面積為462萬平方公尺，年增率1.32％。

另外融創中國的1月銷售額也約279.2億元，年減幅20.6％；中國奧園1月銷售額19.2億元，更較上年同期衰退多達80.99％。

據澎湃新聞引述克而瑞研究中心統計的資料，看到1月房企表現上，僅有仁恒、華髮、濱江集團、建業集團等少數企業實現單月業績的年增率正向成長。

觀察今年房企發展趨勢，日前傳出將房地產業定義成走向「黑鐵時代」的萬科集團董事長郁亮看來，行業進入縮表出清階段，就是去金融化。國家不允許房地產佔用過多金融資源，也不能允許居民因買房背負高額的債務負擔。

而旭輝CEO林峰之前也指出，整個行業進入縮表期，持續平穩降槓桿，優秀企業的平均資產負債率在未來5年可能會降到50％，未來10年會從平均75％以上逐步降低到40％以內，「這個過程一定是痛苦的，但趨勢不會變，而且生病了，總得治。」