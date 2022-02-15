林崑海病逝 湧言會成員是否被挖角 備受關注。湧言會提供

三立媒體集團董事長，也是民進黨湧言會創辦人林崑海昨晚病逝；正值黨內初選之際，湧言會動向備受關注，由於湧言會也有不少戰將，是否被其他派系挖角，備受關注。

湧言會在民進黨內也佔有幾席重量級立委，兩位南部要角分別是高雄立委趙天麟及台南立委王定宇，不分區立委則有林楚茵；縣市議員部分，台北有資深議員、曾任蔡英文競選總部發言人阮昭雄及新北市黨部主委何博文、張志豪。

這次有意角逐台北市議員的，還有民進黨中央前發言人顏若芳、口譯哥趙怡翔等人也都頗有名氣；而趙天麟及王定宇，更是湧言會未來角逐高雄市長、台南市長的人選。

2022選舉黨內初選，海派在部分縣市也有派出人選參加初選，但這次林崑海病逝，是否影響湧言會成員在黨內佈局，外界都很好奇。

湧言會成員指出，湧言會早就在「海董」的幫忙下獨立運作，決策委員大家整合資源，沒問題的；「海董都尊重我們自己的運作，已是湧言會精神領袖」。

據了解，目前黨內初選，參選人的看板、文宣都已經好，且都是湧言會成員力挺，黨內人士認為，短時間內，湧言會應該會維持目前運作，但是時間久了，林家的資源願意投入多少？有待觀察。