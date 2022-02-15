「特琅索大學」（University of Tromso）政治學系副教授蘭馬克(Marc Lanteigne)，近日投書《外交家》。文中指出，隨著阿根廷總統出席北京冬季奧運，隨後更宣布加入北京「一帶一路倡議」(BRI)，不但為兩國關係帶來更長遠的進步，冬季奧運儼然為一帶一路開路，讓北京更進一步敲開美國後院。

文中指出，過去1年對中國大陸的外交來說，無疑是艱辛的1年。一方面，北京與華府、坎培拉與倫敦的關係脆弱；另一方面，大陸堅持新冠肺炎的清零政策，更加深北京的外交孤立。

然而，這並不意味著北京的國際行動有所停滯。藉由北京冬季奧運開幕，習近平與眾多外國領導人展開會晤。雖然外界目光聚焦在習近平與俄國總統普丁的峰會；但北京在2月的另一場值得注意的外交勝利，莫過於阿根廷正式加入北京一帶一路倡議。雙方不但加強了政治與貿易關係，北京也趁此進一步推進自身在拉美的利益。

※前一任就已出席一帶一路峰會

儘管阿根廷加入一帶一路，是阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）此番北京行簽署備忘錄後才正式宣布；但該協議的許多基礎都是在前任政府所奠定。費南德茲的前任統馬克里總統（Mauricio Macri）任內，阿根廷國內正面臨一系列的經濟考驗，這讓馬克里政府尋求深化與北京的經濟關係。

特別是，該國持續發生債務危機，2020年5月更出現主權債務違約；這是該國獨立以來第9次發生類似事件，也凸顯尋求北京關係的重要性。

2017年5月，馬克里出席在北京舉行的首屆「一帶一路」高峰論壇，凸顯其對該倡議的興趣；何況，這樣的立場更和川普任內的美國與阿根廷低盪的關係形成鮮明的對比。在川普任內，阿根廷在2019年年底成為美國加徵鋼鋁關稅的目標。

隨著美中貿易戰於2018年開打，北京將阿根廷視為農業與食品貿易的替代來源，包括牛肉與大豆，成為北京青睞的對象；相較之下，布宜諾艾利斯則將大陸視為工業與基礎建設的資金來源。

甚至，中國大陸的利益團體也瞄準阿根廷鋰礦的投資。有鑑於電動汽車電池對鋰的需求大增，阿根廷與北京接觸的重要性不言而喻。2015年，阿根廷同意在西南部的內烏肯省(Neuquen)設立中國大陸太空追蹤站。儘管該站限定為民用用途，但該設施具有的潛在戰略用途引發美方的恐慌。

旅遊業是兩國持續尋求加強合作的另一塊領域。在大流行爆發之前，極地探險讓阿根廷將自身定位為旅客前往南極洲的跳板，就是瞄準大陸前往非洲旅遊正蓬勃興起。

阿根廷與大陸簽署的一帶一路協議，內容涵蓋投資額約237億美元，以及在2018年貨幣互換協議的基礎上建構更密切的銀行脈絡。其他還包括能源、科技、綠色協議與教育等領域，展開雙邊合作。相關報導指出，這次費南德茲與習近平會晤時所簽署的經濟協議中，還包括布宜諾艾利斯省郊區的80億美元核電廠。

習近平與費南德茲會面。(圖/新華社)

※雙方潛在矛盾點

不過，阿根廷與北京的關係並非順風順水，特別是大陸在阿根廷海岸附近的捕魚活動，偶爾會引發外交緊張。2016年3月，1艘中國大陸漁船在阿根廷專屬經濟區內，遭阿根廷海岸防衛隊逮捕並沉沒，所幸無人傷亡。此後，又數次發生大陸漁船入侵阿根廷水域。

為解決大陸漁船侵入問題，布宜諾艾莉絲部署新的巡邏艇。但從外交來看，「一帶一路」與兩國領導人承諾深化金融關係，都正默默地發揮作用。

※觸發北京與英國矛盾

在費南德茲與習近平上周的聯合聲明中，大陸表態支持阿根廷對福克蘭群島的主權訴求，並呼籲重啟相關地位的談判。福克蘭群島由英國管理，但阿根廷長期以來宣稱擁有主權，這已成為英阿之間數十年來的外交死穴，並在1982年發生短暫衝突。

習近平近來對福克蘭群島的態度比較鮮明，包括批評英國的殖民心態。不過，在北京冬季奧運期間的聯合聲明，是北京對阿根廷的主張最明顯的一次支持。換言之，這意味著中英關係繼過去一系列不利影響後，再次跌入低谷。

2020年，倫敦加入美國、澳洲的AUKUS條約，被北京視為試圖圍堵大陸；加上英國抨擊北京違反1984年的協議，鎮壓香港異議者，而這又反引起習近平指責英方新移民主義。北京還指責英國首相在美國引導下，不派英國代表團參加北京冬奧會。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）則在推特上稱福克蘭群島是英國大家庭的一部分，並呼籲北京尊重這些島嶼的主權。

※華府正面臨北京急起直追

雖然新冠大流行讓一帶一路陷入停頓與挫折；但阿根廷的加入無疑是北京在拉美一系列政治成果中最新的一筆。同樣的，大陸也與厄瓜多在2月宣布啟動雙邊自由貿易談判，而尼加拉瓜也在與台北斷交後，表達有意透過一帶一路與北京展開更緊密的經濟聯繫。

這些發展為華府帶來艱難的挑戰，特別是歷經川普任內的輕視後，拜登將目光重新注目在後院。目前拜登已宣布美國主導的「重建更好世界」（Build Back Better World，簡稱B3W）將拓展到拉丁美洲。然而，阿根廷加入一帶一路突顯美國正面臨北京的急起直追。