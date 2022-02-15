北高雄不時有外籍移工騎乘電動自行車。湖內警方於2月13日分別在路竹區中山路及路竹區國昌路查獲泰國籍44歲維姓男子、27歲西姓男子酒駕，兩人酒測值均超過法定標準值，警方詢後，皆依公共危險罪移送橋頭地方檢察署。

維姓男子的酒測值超過每公升1毫克，他聲稱是因為喝了近3瓶啤酒，覺得自己還很清醒，所以才酒後騎車上路。警方發現維男騎車搖晃，所以攔查他，發現酒駕。

至於西姓男子，他的酒測值達每公升0.53毫克，他說在與朋友聚餐時喝了一小杯高粱酒，之後因抱持僥倖心態酒駕。警方因為發現西男闖紅燈，所以攔查他，發現酒駕。

兩名泰國籍男子都對酒後上路感到後悔，直說以後不敢了。警方詢後，除依公共危險罪移送橋檢外，警方也呼籲，雇主及仲介應善盡告知義務，向移工講解台灣的酒駕罰則與交通規則，避免移工酒後駕車情況一再發生，以及遵守台灣的交通法規，杜絕交通意外。

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