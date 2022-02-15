被陸媒批評是暗獨 朱立倫：捍衛中華民國立場不變、盼各方說法節制

中國大陸人民政治協商會議全國委員會旗下的《人民政協報》提到，國民黨少數「暗獨」對兩岸關係的破壞力比民進黨的「明獨」更大，並點名國民黨立委林為洲和陳以信就是「暗獨」。對此，國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨捍衛中華民國、以台灣利益為優先，國民黨的立委也是如此，且會繼續堅定這樣的立場；他並表示，希望各方說法能夠節制。

「人民政協報」報導指出，台獨不是只有一股勢力，包括「明獨」的民進黨和「暗獨」的國民黨少數派。報導說，「暗獨」對兩岸關係的破壞力比綠營「明獨」更大，並點名國民黨立委陳以信、林為洲是「暗獨人士」。

對於「人民政協報」的報導，國民黨主席朱立倫今天參加「「蛋蛋憂愁、湯圓不圓—物價漲聲何時了」記者會，會後受訪表示，國民黨從頭到尾的立場都是捍衛中華民國、堅定民主自由，以台灣人的利益為優先，所有的考量都以台灣為主；國民黨立場如此，國民黨的立委也是如此。

朱立倫強調，國民黨會繼續堅定這樣的立場，區域和平是大家共同責任，任何造成區域的紛爭或緊張，都不是大家所期待的，希望各方說法都能夠相互節制。

「人民政協報」報導也說，台灣有兩股反對與中國統一的勢力，一個是民進黨公然標榜「台灣獨立」，另一個則是表面「堅持一個中國」，實際上卻勾結美國、日本等反華勢力的國民黨內少數頑固派。

被問到若台美軍事合作等被中共視為「暗獨」主張，是否壓縮國民黨政治空間？朱立倫說，國民黨立場是捍衛中華民國、保衛台灣、建設台灣、民主台灣，這都是一貫的立場，國民黨是最愛台灣的政黨，一定以台灣為主，捍衛中華民國的立場不會改變。

此外，年底選舉在即，藍營內部近來積極遞出藍白合橄欖枝，台北市長柯文哲則認為，國民黨應先解決內部矛盾再來談，朱立倫表示，包含，所有在野勢力都能針對包含食安、通膨、民生等議題彼此合作，逐漸在年底繼續有更多合作空間，相信這樣的立場，柯文哲做為在野黨領袖，一定站在民生、民意角度，「我們一起來努力」。