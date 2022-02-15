全聯近期推出「超級英雄總動員」新滿額活動，民眾消費滿400元，即可獲得漫威吸盤公仔。一名女網友卻為了不想拿公仔，刻意分開兩次結帳，令許多網友忍不住笑「妳真的躲過一劫了」，不過全聯則表示，民眾若不想拿公仔，結帳時告知店員即可。

原PO 12日於臉書社團《爆廢公社》指出，聽說去全聯消費超過400元，會發生很恐怖的事情，「害得我要分兩次結帳」。根據她分享的消費明細來看，12日當天總共到全聯消費兩次，一次為上午11時30分左右，金額為167元；下午3時26分，金額則是246元，兩次消費加總為413元。

原PO害怕拿到威漫公仔，刻意分開兩次結帳。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文引發網友熱議，不少知情的網友則笑稱，「妳是不是怕拿到漫威公仔」、「笑死，妳是有多怕拿到公仔」、「躲公仔？我真的快笑死」、「好險我昨天結帳金額才399」、「『婦愁』者聯盟是妳嗎？」、「請支援收驚」、「全聯這次成功製造話題了」、「為了躲公仔，想出這樣的結帳法，妳也真的是天才」、「這樣真的直接躲過一劫了」。

事實上，全聯上週五（11日）推出的「超級英雄總動員」活動，為迪士尼正版授權，但活動才開跑5日，已有許多網友發現品質不佳，部分門市更擺出「公仔回收箱」，不過針對民眾刻意分開兩次結帳一事，全聯則表示，若消費者不想拿到公仔，直接告知店員即可。