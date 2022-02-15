每年1月底到2月初時序漸漸迎向春天，新店區陽光運動公園早期種植的河津櫻正鮮嫩粉紅綻放著，為初春的陽光運動公園增添浪漫氣氛，民眾漫步其中欣賞櫻花，恍如置身異國，短暫的拋開煩惱。

新北市高灘處表示，新店陽光運動園區（陽光公園入口至溪洲公園）是來自日本伊豆半島河津町的河津櫻花，粉紅花朵嬌豔綻放，今年農曆年節期間櫻花正陸續綻放中，目前開花已有5至6成，預估花期可至3月中；此外陽光運動公園交通便利，為春遊賞櫻好去處之一，歡迎民眾至此賞櫻，一同欣賞迷人的美景。