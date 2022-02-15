櫃買指數今（15）日由富櫃50指數成分股領軍大漲，包括高端疫苗及同致攻上漲停，富櫃50股指數大漲逾1.7％，上市中型100指數成分股有航空雙雄大漲帶動，中型100指數也強漲0.8％以上，比台灣50指數上漲僅約0.2％表現明顯亮眼。中小型股為今天市場主旋律，領頭展開反彈，成台股重新站上萬八點大關的主力部隊。

今天是元宵節，上市櫃公司1月營收已於14日公布，創下歷年同期最佳的營收表現，元宵節行情備受關注，台股今天由中小型股領頭大漲，帶動加權指數重新收復萬八大關。

中型100指數成分股今天以航空雙雄表現最亮眼，尤其長榮航重新站上30元大關，且一早曾衝上31.95元，與漲停板32元僅有1檔之差，成交量也明顯放大，至11點多止，成交量已超過36萬張，較前一天的僅27萬多張大幅放大；華航股價漲勢也不遜色，早盤大漲近7.5％，成交量也近達35萬張，較前一天的18萬多張幾近翻倍。

此外，中型100指數成分股的愛普、技嘉、和潤企業、旭隼、祥碩、聯茂等漲幅也各達3～6％以上。

櫃買市場今天整體表現十分亮眼，內資主力回籠慶元宵的跡象明顯，櫃買指數大漲1.3％，富櫃50指數扮功臣，成分股除了高端疫苗及同致漲停外，力旺、茂達、世界、雙鴻、長科*、大漲、精材、家登、網家等，漲幅都在3～8％以上。