據寧德時代官網2月15日消息，寧德時代榮譽董事長張毓捷因病醫治無效，於2022年2月14日逝世，享年79歲。

根據寧德時代官網介紹，張毓捷出生於1943年，祖籍山東省泰安市，1965年畢業於台灣大學取得學士學位。1973年畢業於美國聖母大學取得博士學位。

畢業後，在美國先後任職於福特汽車公司、IBM公司和Conner Peripheral，從事工程研發以及管理工作。1994年放棄美國優越條件，加入香港新科實業有限公司（SAE）。2007年加入香港新能源科技有限公司（ATL），先後擔任副董事長和董事長。2011年將ATL動力電池研發部獨立，成立寧德時代新能源科技有限公司（CATL），並從2017年至今，擔任寧德時代榮譽董事長。

寧德時代官網指出，張毓捷學貫中西，具有全球化戰略眼光，擁有對科學技術的透徹理解，秉承同事就是家人的理念，為企業和社會培養了大量人才。十年來，從篳路藍縷到攀登高峰，始終與CATL並肩作戰，見證了一次又一次的超越與勝利。斯人已逝，他的奮鬥精神將在CATL永遠傳承。