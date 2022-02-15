紐約時裝周登場，設計師阿瓦瑞茲（Joel Alvarez）大膽讓模特兒完全沒穿走上伸展台，只用黑色膠帶遮住重點部位，這場秀獲得現場來賓拍手叫好，阿瓦瑞茲的目標是鼓勵世界各地的人嘗試新的人體藝術，賦予「少即是多」這個詞彙新的意義。

Models strut down the catwalk in nothing but black sticky TAPE at New York Fashion Week https://t.co/T4K5wC98Hw — Daily Mail US (@DailyMail) February 15, 2022

紐約時裝周（New York Fashion Week）於11日至16日登場，被譽為「膠帶之王」的邁阿密設計師阿瓦瑞茲展出自己至今最為露骨的作品。綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，阿瓦瑞茲在時裝周上展現自己的時尚品牌「Black Tape Project」最新作品，他讓模特兒完全沒穿走上伸展台，這些模特兒只用黑色膠帶遮住乳房、私密處等重點部位，身體其他部位如手臂、大腿、脖子等再用黑色膠帶貼出輪廓與造型。

Models wear nothing but black sticky tape in VERY raunchy catwalk show for body art concept ‘The Black Tape Project’https://t.co/mWUM7Fz4ku — BBB (@billybobblugg) February 14, 2022

這場秀引起關注，報導形容現場來賓都被這場人體藝術迷住，給予模特兒及設計師熱烈掌聲。

紐約時裝周上，邁阿密品牌「Black Tape Project」設計師阿瓦瑞茲（Joel Alvarez）讓模特兒只貼黑色膠帶。

一名名叫「Abril」的模特兒事後發布推文表示：「非常榮幸能為我深愛的這場藝術展現我的身體。」

「Black Tape Project」以大膽的風格聞名，希望為「少即是多」（less is more）這個詞彙賦予新的意義。創立於2008年，阿瓦瑞茲使用包括鏡面、金屬等不同膠帶進行創作。

官網說明阿瓦瑞茲當初會成立品牌，是源自於一名模特兒給予他的靈感。他說2008年他還是個菜鳥攝影師，一名模特兒建議他在身上用金屬膠帶，他說當時完全沒有頭緒為何模特兒會有這個靈感，但他還是照做了。

阿瓦瑞茲說後來那名模特兒被包得像聖誕節火腿，但也帶給他進一步建立品牌的靈感，他希望鼓勵全世界「嘗試人體藝術的新風格」。