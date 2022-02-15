紐約時裝周登場，設計師阿瓦瑞茲（Joel Alvarez）大膽讓模特兒完全沒穿走上伸展台，只用黑色膠帶遮住重點部位，這場秀獲得現場來賓拍手叫好，阿瓦瑞茲的目標是鼓勵世界各地的人嘗試新的人體藝術，賦予「少即是多」這個詞彙新的意義。
紐約時裝周（New York Fashion Week）於11日至16日登場，被譽為「膠帶之王」的邁阿密設計師阿瓦瑞茲展出自己至今最為露骨的作品。綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，阿瓦瑞茲在時裝周上展現自己的時尚品牌「Black Tape Project」最新作品，他讓模特兒完全沒穿走上伸展台，這些模特兒只用黑色膠帶遮住乳房、私密處等重點部位，身體其他部位如手臂、大腿、脖子等再用黑色膠帶貼出輪廓與造型。
這場秀引起關注，報導形容現場來賓都被這場人體藝術迷住，給予模特兒及設計師熱烈掌聲。
一名名叫「Abril」的模特兒事後發布推文表示：「非常榮幸能為我深愛的這場藝術展現我的身體。」
「Black Tape Project」以大膽的風格聞名，希望為「少即是多」（less is more）這個詞彙賦予新的意義。創立於2008年，阿瓦瑞茲使用包括鏡面、金屬等不同膠帶進行創作。
官網說明阿瓦瑞茲當初會成立品牌，是源自於一名模特兒給予他的靈感。他說2008年他還是個菜鳥攝影師，一名模特兒建議他在身上用金屬膠帶，他說當時完全沒有頭緒為何模特兒會有這個靈感，但他還是照做了。
阿瓦瑞茲說後來那名模特兒被包得像聖誕節火腿，但也帶給他進一步建立品牌的靈感，他希望鼓勵全世界「嘗試人體藝術的新風格」。
文章來源：Crafty! Models strut down the catwalk in nothing but black sticky TAPE as Miami fashion label showcases VERY racy collection at New York Fashion Week
文章來源：Models wear nothing but black sticky tape in VERY raunchy catwalk show for body art concept ‘The Black Tape Project’
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