港星陳冠希在2008年爆發豔照門事件，不雅照被散布到網路上，影響不少女星的演藝事業，其中張柏芝和「阿嬌」鍾欣桐等人，時隔多年已走出陰霾，但受害女星之一的陳文媛就沒那麼幸運，陳文媛當年原本就已退出娛樂圈，準備嫁給富商男友，未料卻爆發豔照門，陳文媛的婚約不被男方家人接受，最後豪門婚姻破碎。

陳文媛在2001年以模特兒打開知名度，外型清新、形象陽光的她，是歌、影、藝三棲，全方位發展的歌手，不過，陳文媛出道後就一直和陳冠希鬧緋聞，兩人秘戀3年，直至2004年、傳出兩人已分手。而陳文媛和陳冠希分手後，2005年與富商金紫耀交往，陳文媛為了對方退出演藝圈，沒想到就在陳文媛準備嫁入豪門時，卻爆出豔照門事件，即使男友對她不離不棄，不過，金紫耀家人難以接受陳文媛的過去，這段感情最終在2015年分手。

陳文媛在2001年以模特兒打開知名度，外型清新、形象陽光的她，是歌、影、藝三棲、全方位發展的歌手。（圖／本報系資料照片）

陳文媛情斷10年戀情後，心情低落的她，參加教會抒發心情，陳文媛也因此和一位小她3歲的教友譜出戀曲，對方是平凡的上班族，不僅相當呵護陳文媛，也不在乎她的過去，小倆口相戀1年後，就在2016年11月閃婚，並在香港補辦喜酒，但陳文媛對新戀情和婚事都相當低調。

現年42歲的陳文媛，傳出在金融業工作，而她去年也還被媒體拍到和丈夫抱著小孩外出，外界才知道原來她已升格當媽，正過著平靜、普通的生活。

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