隨著自媒體發達，越來越多人開始經營全球最大影音平台YouTube，台灣地區也有不少新興YouTuber崛起，其中大黑馬「Jay Lee Painting」靠著精湛的畫工稱霸，月收入高達466萬台幣，連近年討論度很高的鋼琴女神「Pan Piano」都看不到他的車尾燈。

YouTube頻道「排行榜」以不含業配的觀看數做預估收入的評比排行，列出2021年收入最高的前50位台灣YouTuber，上榜的包括第50名HowFun、第45名黑男邱比特、第41名蔡阿嘎、第38名三原JAPAN、第33名這群人TGOP、第28名WACKYBOYS反骨男孩、第27名DCARD、第16名眾量級CROWD、第13名Joeman、第10名Dinter丁特、第7名Pan Piano等，以上的YouTuber月收都至少14萬台幣起跳。

值得注意的是，擠進前3名的分別為「Terryt Films」、「葉式特工」和冠軍「Jay Lee Painting」，收入均在128萬台幣以上，尤其是「Jay Lee Painting」，去年9月訂閱數排在全台第三名，短短不到半年大躍進，目前訂閱數已破520萬，超車鋼琴女神「Pan Piano」足足200多萬，而且粗估的月收已達466萬台幣，成長速度非常驚人。

最會賺的YouTuber前3名的分別為「Terryt Films」、「葉式特工」和冠軍「Jay Lee Painting」（圖／[email protected]排行榜 - Ranking Hub）

畫向日葵 / 水彩花卉畫

「Jay Lee Painting」頻道是由與台灣人結婚的韓國男子創立的，他擅長一鏡到底的水彩、壓克力顏料等畫作，不需要過多的剪接就能吸引各國網友的目光，一下子就榮登台灣YouTuber最會賺的冠軍，可說是一大黑馬。