無症狀患者陳先生感謝「綠色心通道」救心護心。（北榮提供）

急性心肌梗塞患者陳先生感謝「綠色心通道」挽救生命。（北榮提供）

為搶救更多急性心肌梗塞患者，協助解決基層醫療量能不足的問題，台北榮總結合金門離島及大台北基層醫療不足地區的醫院，共同建置「綠色心通道」。，將轉院聯繫協調時間由原來30分鐘至1小時大幅縮短至10分鐘，北榮表示，由團隊立即待命，免去繁瑣的就醫流程，讓病人以快速通關方式獲得及時有效的治療。

台北榮總心臟內科主任林彥璋表示，自104年起，北榮心血管團隊積極遴派年輕優秀的主治醫師進駐北北基桃、金門離島等基層醫院心導管室，訓練醫師，培養及時搶救、在地治療及處置後送的能力，並建置完整心肌梗塞患者治療綠色通道，藉由醫學中心與基層醫療院所緊密合作，充分實踐醫療在地化的目標，讓所有民眾都能享有醫學中心等級高品質的醫療服務。

北榮心臟內科醫師黃偉杰表示，在大台北或金門離島醫療資源不足地區，急性心肌梗塞患者，常因基層醫療院所設備、訓練或專科醫師不足，需緊急轉送鄰近醫學中心，時間長路途遠且風險較高，常因此錯失黃金搶救時間，造成無法挽救的遺憾，因此在支援新北市立聯合醫院三重院區二年期間，積極推動建置「綠色心通道」。

新北市立聯合醫院為肩負三重蘆洲地區60萬人健康的中重度級醫院，雖位處全台人口密度第六高的新北市，卻因心臟科醫師不足，急性心肌梗塞病人常需要轉送至鄰近台北市各醫學中心治療。

北榮指出，自107年起心導管團隊提供支援，服務量能大幅提升。108年7月起，每月心導管檢查服務已超過100人次，108年10月起已可提供每週四、五小夜班急性心導管手術，心血管中心臨床業績及業務量更大幅成長7成，搶救每個等待救援的「心」，成效卓著。

目前新北市立聯合醫院每月已有超過10位因急性心肌梗塞，複雜性冠狀動脈病灶及心臟重症病人轉送至北榮，自107年11月起至目前為止，共轉送超過200位患者，成功搶救無數病人生命，成果斐然。

其中51歲的心肌梗塞患者陳先生，日前因胸悶、胸痛、冒冷汗、呼吸困難，出現急性心肌梗塞症狀，經「綠色心通道」由新北市立聯合醫院緊急轉至北榮，成功挽救生命；也有一名無症狀患者，因家人曾有心肌梗塞及心臟疾病病史，於新北市立聯合醫院心導管檢查發現冠狀動脈嚴重堵塞，經「綠色心通道」轉介至北榮，後續進行二次心導管治療後恢復良好。