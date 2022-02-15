法務部行政執行署台中分署拍賣2021年份BEN車，現場有59人領標一路競標，由陳姓男子以342萬5000元得標。（陳淑芬攝）

史上最新法拍進口車今天在法務部行政執行署台中分署拍賣，這輛2021年份賓士BENS AMG GLC43僅購入半年、里程2331公里，現場有59人領標，創下台中分署設立20年以來最搶手拍賣品，一路競標最後以342萬5000元拍定，據了解，近來因塞港、缺乏汽車晶片，目前市面買不到此車，訂車後至少要等半年以上才有貨，這是搶標主因。

法務部行政執行署台中分署受囑託今天上午10時起進行偵查中案件拍賣，其中最受矚目的是2輛進口車，車主是詐團主嫌，其中，2021年份BENS AMG GLC43賓士車僅購半年、里程2331公里，即因案遭查扣法拍，幾乎是全新車輛；另有2015年份的BMW轎式428I GRAN COUPE，里程為11萬8836公里。

台中分署表示，民眾只要繳交30萬元保證金，即可參加2車現場公開喊價，今天共有59人鎖定兩車領標，創下分署自2001年設立以來，最多人領標的拍賣品。

現場以該輛賓士車最熱門，領標民眾自250萬元開始喊標，多人一路咬緊競標，最後由陳姓男子喊到342萬5千元拍定，現場有人鼓掌致意。陳男表示，他是買來自用，認為得標價格與市價差不多。

該輛賓士車估算至今年1月6日止，並無動產擔保債權及欠繳牌照稅，但仍積欠燃料使用費7200元，另鑑定費2000元。新車價約在380萬元左右，因目前進口車塞港，而且極缺汽車晶片，在市面購車根本買不到，訂車後至少要等半年以上才能供貨，這也是造成搶標的原因。

至於另輛BMW車也不少人搶標，最後以47萬5000元拍出，該車估算至今年1月6日止仍有動產擔保債權67萬2088元、積欠燃料使用費6180元、罰鍰1500元，未積欠使用牌照稅，另鑑定費為2000元。