高雄市黃子洋去年12月酒駕高速撞上林姓男子一家四口，導致林妻當場死亡、林男與2名女兒重傷。高雄地院15日開庭，黃男當庭向林男家屬磕三個頭道歉，還強調願意用房產彌補林男一家的損失，但林男家屬完全不接受，怒斥「很噁心」。

去年12月26日晚間，林男一家4口正手牽手、跨越愛河旁的路口，被黃男駕駛的ＢＭＷ高速撞上，造成林男骨盆骨折，范姓妻子當場重傷不治，14歲和15歲2名女兒分別受有四肢擦挫傷、雙小腿骨折全口牙脫落等傷勢。

該案起訴時，高雄地檢署認為，黃男2006年、2009年均曾因酒駕案件遭移送，仍心存僥倖，明知個人因飲酒已達嚴重酒醉無法安全駕駛的狀態，無法遵守、辨識道路交通標誌及注意車前狀況，竟基於縱使其他用路人可能遭其駕車撞擊致死傷、亦不違背其本意之殺人不確定故意，酒後開車上路，撞擊林姓一家4人致死傷，以「殺人罪」起訴。

林男家屬由妹妹和妹婿代表出庭，黃男當庭對他們下跪還連磕3個響頭，黃男還說，自己名下有一房產權狀，願意出讓房產彌補林男一家的損失。

「撞死人是磕頭道歉能解決的事嗎？」，妹婿說，林男強調不要錢，只要他太太回來，但他們也知道這是不可能的事，希望黃子洋拿出誠意解決，但今天的開庭完全感受不到他的誠意。

林男妹婿也透露，林男一家人只要一談到「媽媽」就會淚崩，迄今仍無法接受事實。林男和大女兒因傷勢嚴重，目前仍須透過居家看護協助照料生活起居，小女兒腦傷嚴重，生活上也受到一定程度的影響，目前已回到學校上課。

審判長呂明燕詢問黃男的律師有無意見，黃男律師表是整起案件到底是「酒駕致死」還是「殺人」仍有爭議，黃男肇事後是否符合自首減刑要件也待釐清。