前台中市新聞局長批「侯家軍」市府奧援 卓冠廷：我們有人民、最後還是會贏

2022九合一選戰全面進入備戰！被視為新北市長侯友宜「侯家軍」的新北市府副發言人戴湘儀、呂家愷及新北市長秘書吳訓孝等請辭，將宣布投入市議員選戰。正國會新北市議員參選人卓冠廷15日說，感覺不是跟國民黨打、而是跟市府打，沒有關係，你們有侯市長、我們有人民，我們最後還是會贏的。

前台中市政府新聞局長卓冠廷，今天南下台中參加「台灣正青」購買200箱台東卑南鄉的鳳梨釋迦，致贈給給台中愛心家園的7個社福機構，除了做愛心，更希望號召大家多多採購一起吃釋迦挺台灣農民。

針對侯市府戴湘儀、呂家愷、吳訓孝，昨日親口證實請辭市府團隊工作，3人將投入選戰。卓冠廷今天說，新北市的年輕人參選，感受到不是跟國民黨在選，而是跟新北市府在選，有消息指出侯友宜親自致電給里長等地方重要人士，請他們強力支持這些從市府辭職參選的副發言人。

卓冠廷強調，這非常不公平！比起綠營，更應該感受到不公平的是國民黨議員參選人，他們也有很多默默耕耘很久的，卻沒有侯家軍的龐大奧援。年輕人靠自己力量在地方「一步一腳印」，你們有侯市長，我們有人民，我們最後還是會贏的。