美國1月通膨7.5％，創近40年來最高，聯準會最快3月升息、大幅縮表，加上俄羅斯、烏克蘭地緣政治風險，恐帶動油價再度上漲，全球股市進行回檔整理；施羅德環球顛覆未來股票基金台灣產品經理林良軍指出，在通膨升息、金融震盪環境下，超巨型股和大型股因擁有「定價能力」、「現金充沛」、「多角化經營」與「併購能力」等四大投資利基，待市場消化升息利空後，企業獲利將支撐未來上漲動能，投資人可以趁這波逢低加碼布局。

林良軍進一步分析，在通膨上揚、利率走高環境下，超巨型股和大型股擁有較佳的防禦性，原因是超巨型股多是產業龍頭，擁有定價能力，且產品與服務具高競爭力，當成本增加通膨上揚時，可提高售價、轉嫁成本；其次是有充沛現金能力，高現金部位加上負債比率低，對於利率走高推升資金成本增加，有較高防禦力。

第三，超巨型股或大型股採多角化經營。營收來自不同產品、服務領域，疫情、利率以及地緣政治風險提高的多變環境下，仍能創造穩定成長；最後是併購能力，併購利基型公司，布局未來掌握商機擴大成長。

林良軍拆解美股2021年漲幅貢獻，美國股市亦由超巨型股和大型股帶頭，如標普500指數全年上漲29％，而漲幅貢獻前25大個股的市值合計15兆美元、對美股2021年漲幅貢獻度為55.1％，至於前5大個股全年的漲幅貢獻度就高達32.6％。

因此，投資組合中納入或加碼相關超巨型和大型股，不僅具防禦力，還可參與其領漲潛力，是利率走揚之時，攻守皆宜的投資布局。