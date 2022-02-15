大南方科技廊帶再晉級！成功大學繼去10月率先全台成立第一所半導體學院，今天再度進一步攜手南科台南園區與高雄亞灣，啟動台南科學園區人才培訓基地，實現多方據點培育跨領域半導體高階人才計畫。

成大今天透過線上會議形式，同步邀請台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、成功大學校長蘇慧貞、南科管理局長蘇振綱等人線上「隔空同框」，共同見證大南方半導體人才培育邁向新里程碑。

黃偉哲表示，全球半導體產業競爭激烈，人才培育刻不容緩，半導體發展不是一朝一夕，台南會全力跟成大、高雄配合，打造南方成為半導體重鎮。他說，立法院去年5月通過《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，成大拔得頭籌率先發展，在晶片短缺的國際環境下，台灣要持續發展半導體技術，在既有的產官學通力合作環境下，台南市政府會全力配合產業發展。

高雄市長陳其邁也感謝成大在南部半導體人才培育的貢獻，他說，土地、 水電、人才是台灣半導體發展重要基礎，目前人才培育仍趕不及台灣半導體產業全球布局，成大加緊腳步推動，台南、高雄唇齒相依，已有多家世界級大廠落腳台南、高雄，成大扮演人才培育領頭羊，未來銜接整合可望讓南台灣的人才培育，跟上世界布局。

南科管理局長蘇振綱表示，今天最高興的是南科，欣見南台灣科技廊帶成形，從南科延伸到沙崙、高雄、亞灣，廠商不只要攬才、育才也要留才。成大半導體學院院長蘇炎坤說，未來將結合廠商需求規畫及培育相對應人才，解決目前半導體人才荒的現況。

成大校長蘇慧貞說，透過半導體學院創新運作模式，與頂尖企業合作開設專業領域學位學程，14日已線上開課，透過這個平台媒介，助產業精準找到人才，加速提升研發量能。