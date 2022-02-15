2022年中國投資風格轉變，相對全球升息風潮，中國逆勢進入降息循環。對此，專家指出，藍籌紅利類股可望成為今年布局中國A股新風向球。

農曆年後，全球股市震盪，陸股也受到美債殖利率彈升、烏俄局勢動盪，與房產債務違約等餘波盪漾影響，惟近期中國祭出寬鬆貨幣政策，加上與國家隊資金出手，集中在藍籌紅利等類股領域。

此外，中國主要金融及資產管理投資機構在市場波動加大之際群起護盤，年初以來藍籌紅利類股，如金融股、大型股等表現相對亮麗，也可望成為今年佈局中國A股值得留意的新風向球。

永豐滬深300紅利指數基金經理人林永祥指出，有別全球進入升息循環，中國逆勢進入降息循環，加上調控管制政策影響，中國投資風格轉變，受惠於低基期與價格相對便宜吸引力，整體政策與股價趨勢有利於藍籌紅利類股表現。

比較中國十年期國債殖利率與滬深300股息差的平均水準，林永祥說明，當債股差均值處2個標準差以下水準時，股價利差觸底，反應股價相對便宜，近期房地產融資端政策逐步放寬，房地產融資、發債提升，都有利於大盤、金融股表現向上。

去年底以來，中國人民銀行逆勢放寬貨幣政策，包括： 1 月 17 日將中期借貸便利操作（MLF）、7 天期逆回購操作、常備借貸便利操作（SLF）利率各下調 10 個基準點；1 月 20 日將 1 年期貸款市場報價利率（LPR）調降 10 個基準點，有別美國及多數國家貨幣政策轉緊的趨勢。

2021年深滬港通，北上資金持續提升，外資流入金額約人民幣4200億元，創近年新高，外資於A股佔比已由2017年的1％，向上攀升至4％；此外，值得留意的還有，中國農曆春節假期結束後，國際資金回流陸股，EPFR最新資金流向統計顯示，年後一周，中國地區ETF與共同基金資金淨流入21億美元，滬港通淨流入8.2億美元。

林永祥指出，今年政策作多、A股投資風格轉變，評價相對偏多的大型藍籌股受惠股息紅利保護，是2022年參與中國投資的機會標的，投資策略宜採定期定額、指數拉回時建立長期部位。