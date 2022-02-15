中華航空推動環境、社會、公司治理（ESG）永續經營成果再傳佳績，國際永續評比機構S＆P Global公布最新2022年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2022）結果，華航蟬聯全球第二名，評列「航空業銀獎（Silver Class）」，為國內ESG整體分數最高的運輸業者，全球僅７家永續績優航空公司入列年鑑。

此外，華航宣布加入「TALENT in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，承諾共同推動人才永續發展與培育，提升台灣人才競爭力。

2022年永續年鑑依照2021年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices DJSI）年度評鑑結果彙編，針對全球61個產業、超過7500家大型企業的永續績效進行評比，各產業前15％之企業且總得分達標準以上方能獲獎。華航自2016年起三度獲得永續年鑑航空業銅獎，去年更晉升銀獎，今年在全球51家航空公司脫穎而出，以排名第二的優異成績再次入選。

華航以「成為台灣首選航空公司」之企業願景立足台灣、飛航全球，致力企業永續發展，人才培育更是重要經營目標。為強化台灣社會的人才競爭力，華航宣布加入「TALENT in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，與《天下學習》、《Cheers快樂工作人》及台灣多家企業共同持續推動與倡議人才永續。華航承諾透過公司營運策略、產品服務及各職類專業訓練的培育課程，強化職能，提供員工更好的職涯發展與未來，傳承公司文化與價值。