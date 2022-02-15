民眾黨縣市議員被提名人接連被爆出酒駕、恐嚇等前科，引發各界議論。民眾黨祕書長謝立功今表示，民眾黨的檢驗標準比中選會還嚴格，但也希望給更生人機會，不過，即便參選人被提名，黨內也有退場機制，如果參選人無法禁不起考驗，黨會透過選決會、中央委員會等機制，讓參選人自然退場。

民眾黨日前完成兩波縣市議員、代表等提名，參選人卻接連被爆出前科，民眾黨提名機制引發外界質疑。謝立功表示，根據提名機制，參選人只須提出良民證就符合要求，如果拿出良民證，過去曾有易科罰金、緩刑等輕罪，希望給更生人機會，提名機制本中選會標準還嚴格。

至於部分被提名人前科背景未察，謝立功說，我們不是司法情治單位，無法去查出所有紀錄，事後發現會及時採取行動，像是跟當事人溝通，評估選不下去就不要再選，不要造成雙方困擾。

謝立功說，民眾黨對於酒駕採取最高標準，跟其他前科還是有差別，主要是我們覺得被提名人適不適合繼續選下去，才是最重要的關鍵。若是被提名人抗壓性不夠，禁不起社會考驗，黨內也有退選機制。

謝立功表示，退選機制是雙向，一種是參選人覺得自己選不下去，另一種則是黨中央評估後覺得不適合，這就是黨中央非常早提名的原因，保留非常大的彈性。