台中市府15日公布1月消費者物價指數(CPI)105.76，較上月上漲0.33％；較去年同月上漲2.30％。1月營造工程物價指數(CCI)130.01，較上月上漲1.00％，較去年同月上漲11.10％。

主計處表示，1月CPI較上月上漲0.33％，主因農曆春節個人服務與家庭管理費用加計年節獎金、旅館住宿費與檳榔價漲，油料費隨國際油價調漲，外食費反映食材和人力成本提高而調漲，以及鞋類優惠減少所致。

但藥品及保健食品降價促銷與美容及衛生用品類、女用服飾優惠增加，餐具及其他家用品價跌，蔬菜、水果類因天氣穩定，供量增加價跌抵銷部分漲幅所致。

1月CPI與去年同月比較上漲2.30％，主因保母費、旅館住宿費受春節所在月份(上年為2月)影響，價格相對上揚，油料費、國際機票、肉類、水果、外食費、住宅維修費、家庭用品、鞋類價漲，然成衣優惠增加及保健食品降價促銷而抵銷部分漲幅所致。

主計處指出，觀察7大類指數與去年同月比較，交通及通訊類上漲4.63％，主因油料費及國際機票較去年同月價漲，分別上漲16.75％及14.08％所致；食物類上漲2.76％，主因肉類、水果和外食費價漲，分別上漲4.84％、15.75％與2.67％所致。

此外，雜項類上漲2.33％，主因保母費遇春節加計年節獎金上漲65.91％所致；居住類上漲1.71％，主因住宅維修費及家庭用品皆調漲，各上漲11.25％及3.29％所致；教養娛樂類上漲1.42％，主因旅館住宿費遇春節上漲16.91％所致。

主計處表示，1月營造工程物價指數(CCI)為130.01，較上月上漲1.00％，其中材料類指數上漲0.10％，主因是預拌混凝土上漲0.65％，以致水泥及其製品類指數上漲0.68％。

漲聲響起，包括發電機上漲10.21％，以致機電設備類指數上漲1.50％，金屬類製品下跌1.28％，抵銷部份漲幅。勞務類指數上漲2.65％，主因工資類與機具設備租金類分別上漲3.38％及1.13％所致。