光寶科(2301)2021年每股盈餘為6.01元，光寶科總經理邱森彬表示，雲端電源及光電產品將是今年、甚至是未來3年最重要的兩個成長引擎，今年第1季有機會微幅成長優於去年同期，獲利亦可望維持相對成長趨勢，全年營收可望逐季成長，營業毛利成長幅度有機會優於去年，光寶科法說會後，外資最新報告多調高目標價，但光寶科今天股價於平盤附近游走。

受惠於來自光電半導體、雲端運算、5G、AIoT與汽車電子等市場的需求穩定成長，光寶科2021年全球合併營收為1648.28億元，年成長5%，由於光寶積極優化產品組合，強化全球智能製造與供應鏈管理之彈性與速度，有效提升營運效率，全年營業毛利為304.98億元，年成長11%，營業毛利率為18.5%，年增1.1個百分點，營業淨利為130.42億元，年成長26%，營業淨利率為7.9%，年增1.4個百分點，稅後盈餘達138.87億元，年成長39%，每股盈餘為6.01元，2021年獲利率和每股淨利均創下歷史新高。

邱森彬表示，雲端電源及光電產品是今年、甚至未來3年最重要兩個成長引擎，因為過去幾年所開發的新產品與新客戶逐步進入大量出貨階段，可望穩定提升市佔率，預期營收將有兩位數以上成長，其中雲端電源部分，新產品PSU+電源管理系統是我們的優勢，過去只有一個客人，去年突破取得北美一個大客戶訂單，由於新客戶加入，雲端電源市佔率可望從去年約20%多大幅提升，公司以市佔50%為追求目標。

在車用部分，邱森彬表示，去年車用產品佔比不到10%，希望今年接近10%，EV經過幾年努力，產品組合更完善，相對過去可望有超過2倍以上的成長。

光寶科法說會後，歐系外資、日系外資及美系外資出具最新報告紛紛上調獲利及目標價，其中歐系外資最新報告將光寶科2022年到2023年每股盈餘上調11%到18%，以反映其樂觀的前景，維持「中立」評等，但目標價上調至75元；日系外資將光寶科2022年/2023年獲利上調3%/7%，目標價也上調至74元；美系外資則維持在「持股續抱」評等。