台北市議員羅智強日前宣布不競選連任，農曆春節假期結束後，宣布要展開400公里的感謝之旅，感謝大家參與公投，也是一趟傾聽之旅。

疫情下的台灣，很多人民的心聲沒有被聽見，羅智強想要以足代耳，幫被消音的弱勢發聲，同時他也視這趟為希望之旅，羅智強說，民主的希望在於執政與在野的平衡，公投之後在野士氣大挫，希望用兩隻腳走出不一樣的在野路，試著找到新希望。

羅智強行腳400公里8日清晨6點從凱道出發，包括前總統馬英九，立委洪孟楷、蔣萬安、林奕華，市議員游淑慧等曾在凱道夜宿49天活動和羅智強一起努力的夥伴，也陸續加入這次的感謝之旅陪走。

400公里的第2天來到桃園，由牛煦庭、毛嘉慶二位好友準備桃園戰車相伴，在風雨中走了29公里還嚴重失眠。

其實在確定不選台北市議員後，羅智強的下一步備受關注，市議員徐巧芯曾建議，羅智強應該代表國民黨出戰桃園，因為桃園是民進黨最輸不起、輸不得的地方。

有支持者成立臉書社團「支持羅智強選桃園市長」，發起認為羅智強應該選哪裡的市長票選活動，投票至今桃園市已經以2萬4千多票遙遙領先高雄市。

羅智強昨(13)表示，看到有1萬5000位網友投票支持我選桃園市長、很訝異，其實，在我出發400公里謝票前，完全沒有想過要不要選桃園這個問題，而現在還沒有決定我的下一步，也很想聽聽大家的意見。

羅智強指出，我其實是抱著「皆無」的心宣布不連任，邁步四百里，選不選、選哪裡？不是我最關心的問題，我希望自己成為讓台灣更好的力量，從我自己開始創造原本不可能的改變。

在家人、朋友的陪伴下，羅智強的徒步謝票已經突破150公里抵達苗栗，沿途許多民眾為他加油打氣。明(16)日早上8點半將在台中大甲鎮瀾宮與馬英九合體繼續前行。

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