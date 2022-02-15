俄羅斯在烏克蘭邊境集結重兵致情勢持續緊張，對此俄羅斯駐日大使受訪時表示，俄羅斯沒有發動戰爭的意圖，但北約擬擴大範圍將威脅俄羅斯國安，因此在邊境大規模軍演具正當性。

日本放送協會（NHK）昨天專訪俄羅斯駐日大使格魯金（Mikhail Galuzin），今天在網站上刊出報導。

對於美國指俄羅斯很有可能對烏克蘭發動大規模軍事行動，格魯金表示「俄羅斯沒有發動戰爭的意圖與計畫」，指俄羅斯不會發起軍事行動。

但格魯金指出，北大西洋公約組織（NATO）自1990年代起，成員國擴大到俄羅斯週邊國家，北約向東方擴張明顯成為俄羅斯的威脅，若烏克蘭也加盟北約，威脅將進一步升高。

格魯金說，為了守護國民，俄羅斯必須保有軍隊，軍隊也必須進行訓練，這不會成為進攻第三國的前兆；強調俄羅斯在烏克蘭週邊持續進行大規模軍演有其正當性。

他並批評歐美各國的做法，指提供烏克蘭大量武器非常危險，這可能會導致烏克蘭採取挑釁行動。

對於俄羅斯提議要求北約不得擴大，格魯金說，如果北約拒絕，俄羅斯為了確實維護國安，可能會採取「軍事技術性的行動」，不過他避談具體做法。

另一方面，格魯金也說，外交途徑是一定會持續，會與相關國家持續進行外交對話。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前表示，烏克蘭將繼續爭取加入北約。