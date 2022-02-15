疫情催化，網路銷售額占整體零售業營業額比重持續攀升，根據經濟部統計處調查，我國零售業網路銷售因疫情加速成長，2021年首破「4」字頭，達到4303億元，年增24.5％，明顯優於全體零售業營業額的3.3％成長。

換算網路銷售占整體零售業比重正式突破1成，與疫情前的2019年相比，增加3.3個百分點。各小業中，以其他非店面零售業占比達8成2最多，較2019年增加8.1個百分點；建材零售業、藥品及化粧品零售業則分別增加4個及3.5個百分點。

隨智慧型手機普及，消費者越來越習慣在網路上購物，帶動各國電子商務蓬勃發展，加上COVID-19衝擊， 2020年美國零售業電子商務營業額就達7627億美元，較2019年增31.8％，較2016增98.9％。中國大陸銷售額為18.9兆人民幣，年增11.8％，較2016年增76.4％。我國2020年為4兆5901億元，年增5.9％，也較2016年增近3成。

觀察我國各業別網路銷售額，2020年以製造業網路銷售達3.1兆元最大，占全體68.4％，年增4.8％，其次為批發及零售業，因大型電商平台持續多元行銷與服務優化，帶動網路銷售額達9259億元，年增11.3％，兩者合計近占比就近9成。