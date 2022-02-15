立陶宛因為允許我國設立以「台灣」為名的代表處，多項產品陸續遭中國禁止進口。外交部歐洲司司長陳立國今天表示，立陶宛政府已經透過我們駐處向我方提出各類農產品進口諮詢與申請事宜，外交部已經協助轉達他們的需求給相關主政機關，未來我們將全力協助立陶宛，應處中國的經濟霸凌共同捍衛國毅貿易秩序的穩定。

陳立國說，外交部注意到中國宣佈暫停進口立陶宛牛肉，對於中國持續經濟脅迫立陶宛，擾亂以規則為基礎的國際經濟秩序，外交部除了嚴正譴責外，重申台灣將持續與全球民主夥伴合作反制經濟脅迫作為，共同強化供應鏈安全，增進民主自由韌性。

至於有哪些立陶宛農產品提出進口諮詢或申請？陳立國表示，有關涉及特定廠商部份，外交部不會公開證實，主政機關是農政單位與衛福單位。尤其顧慮到若提出特定品項，是否又會遭到另一邊祭出的脅迫措施？

他強調，台灣願意大力協助，且會依照國內相關法規進行，主政機關是農政單位與衛福單位，相關程序經過諮商通過後樂意向國人報告。