遊戲研發廠商真好玩（8491）表示，今年將主推暢銷IP授權改編的最新自研手遊新作《吞食天地3：放置版》，日前盛大同步展開台港澳新馬地區事前預約活動，至今已吸引超過20萬人參與預約，將有望為真好玩營運帶來新動能。

由中華網龍IP授權，真好玩旗下開發團隊「無限製作所」透過數據分析獲利模型，打造《吞食天地3：放置版》手遊新作，真好玩表示，該遊戲承襲了網路遊戲《吞食天地3 Online》的經典特色，以Q版可愛的三國武將、輕鬆逗趣的故事，讓玩家體驗歷史名將的傳奇戰役，目前遊戲事前預約人數超過20萬人。

真好玩1月營收達8224萬元，月減16.39%。展望2022年，真好玩董事長周玄昆表示，真好玩正式邁入「大數據研運一體遊戲商」的全新階段，將持續以「代理遊戲穩獲利」及「研運一體創毛利」兩大策略，將橫向整合企業資源，除將推出2款代理遊戲穩定獲利外，自研新作《吞食天地3：放置版》也成為目前市場上期待度相當高的手遊作品，預計將於今年第一季率先在台港澳新馬等地區同步推出繁體中文及簡體中文版，未來將以多地區、多語言版本的營運策略，積極搶佔全球遊戲市場。