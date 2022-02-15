近年來隨智慧型手機普及，全球網路的使用度持續提升，消費者越來越習慣在網路上購物，帶動各國電子商務蓬勃發展，加上2020年受COVID-19疫情衝擊，更加速全球宅經濟成長。據經濟部動態調查，我國零售業網路銷售因疫情加速成長，2021年達4303億元，創統計發布以來新高，年增24.5％，明顯優於全體零售業營業額，占整體零售業比重為10.8％，與疫情前之2019年相比，增加3.3個百分點。

各小業中以其他非店面零售業占比達8成2最多，較2019年增加8.1個百分點；建材零售業、藥品及化粧品零售業則分別增加4個及3.5個百分點，顯見在疫情與產業趨勢催化下，零售業各業者布局網路銷售力道持續增強。

據主計總處統計，我國2020年全體企業網路銷售額達4兆5901億元，年增5.9％，較2016年增近3成，平均年成長6.7％。從世界各國來看，2020年美國零售業電子商務營業額達7627億美元，較2019年增31.8％，較2016年增98.9％，近4年平均以18.8％年增幅快速成長；中國大陸全體企業電子商務銷售額為18.9兆人民幣，年增11.8％，較2016年增76.4％，平均年成長15.2％；英國2019年全體企業電子商務銷售額達6930億英鎊，年增2.2％，較2016年增36.2％

觀察2020年我國各業別網路銷售額，其中以製造業網路銷售達3兆1400億元為最大，占全體68.4％，年增4.8％，其次為批發及零售業因大型電商平台持續多元行銷與服務優化，帶動網路銷售額達9259億元(占20.2％)，年增11.3％，兩者合計近9成；另金融及保險業網路銷售額1220億元，亦年增14.7％；惟運輸及倉儲業受疫情影響，網路銷售額呈年減0.1％。

針對我國網路銷售模式觀察，2020年透過網路銷售予企業(B2B)之營業額為3兆8071億元，占全體82.9％，年增5.3％，以製造業為大宗，金額高達3兆878億元，年增4.8％，為B2B主要成長貢獻來源；銷售予個人(家庭)(B2C)部分為7830億元，占全體17.1％，以批發及零售業為大宗，因疫情推升網購需求，致年增16.3％，增幅為各業之冠，金融及保險業因近年持續導入科技創新應用，帶動金融服務電子化交易持續成長，年增16.1％次之；惟運輸及倉儲業因受疫情衝擊，致客運服務需求減少，年減15.6％。