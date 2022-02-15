數字科技（5287）表示，展望2022年第一季營運，旗下591、8891與8591旗艦平台，憑藉高市占優勢，持續優化內容服務，並將受惠海量的資訊，快速媒合需求，維持營收穩健，而人力資源服務部分，518熊班、小雞上工與Tasker出任務各自耕耘受眾族群，以期多元服務，發揮平台綜效，首季營運表現可期。

數字科技1月營收1.54億元，月減1.48％、年增17.09％，數字科技表示，受惠春節期間，遊戲市場交易熱絡，台港8591寶物交易1月營收年增率41％，以及591、8891、Tasker出任務外包網等平台，持續貢獻營收，推升1月合併營收年增率17％。

數字科技旗下服務業專屬求職平台「518熊班」，自2009年成立至今10多年，去年為走出差異化，正式更名為「518熊班」，並將目標放在服務業人才市場，今年更邀請邰智源擔任品牌代言人，搶攻MZ世代服務業人才市場。

至於外包網，自去年因疫情使得外包產業蓬勃發展，許多民眾選擇利用正職工作以外的時間，透過專業特長幫自己加薪，加上年前除舊布新需求顯現，1月份水電修繕、清潔服務的接案量較去年成長，且提供LINE找師傅的功能，及安心抵家服務，讓用戶叫修不僅快更安心，Tasker出任務透過持續提升平台服務、強化品牌知名度及提升會員黏著度，使Tasker出任務1月營收成長翻倍。