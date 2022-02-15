香港疫情嚴峻，已連續4天確診破千例，且染疫者中有4％屬4歲以下孩童。香港疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今（15日）表示，呼籲學團體及私家醫生參與外展接種工作，為兒童及長者接種疫苗，並認為在準備充足下，每日接種30萬劑疫苗並非不可能。此外，香港瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，香港兒童個案有機會再上升，提醒家長為兒童做好社交距離措施。

劉宇隆表示，只要有計劃和籌謀，平均每日接種30萬劑絕非不可能，又指「就算做不到，有目標後達20萬劑都幾好」，指自己過去10個月，曾在不同接種中心，為不同病患，包括患有蠶豆症、藥物過敏、癌症康復者，及曾接受骨髓或腎臟移植人士，分別接種科興及BNT一名，並未出現問題。

劉宇隆又引述香港至今接種約1300萬劑疫苗，只有4、5人在接種後出現休克性過敏反應，呼籲家長可放心安排子女接種。

關日華今也表示，近日接連出現新冠病毒的兒童嚴重個案，估計若整體感染人口增加，兒童個案有機會再上升，提醒家長為兒童做好社交距離措施，也要避免到補習班等活動，在未接種疫苗之前應留在家中。

關日華表示，家長應留意子女，若出現發燒、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等病徵，應盡快做快速測試。他承認，目前醫療系統比較緊張，兒童一旦確診，家長要保持冷靜，耐心等候港府安排入院或隔離設施。他說，大多數病童都不用服抗病毒藥，發燒兩三天，服用退燒藥都能退燒，若兒童狀態仍然十分活潑，發燒度數不是很高，能進食，大小便的次數及分量沒有大分別，可以在家照顧；一旦出現呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、持續發燒或神志不清等緊急狀況，應馬上叫救護車。

他提到，香港目前2款疫苗對兒童都安全有效，無甚副作用，由大陸研發的科興疫苗屬傳統減毒平台，與兒童自小接種的疫苗是同一技術。至於BNT疫苗，中和抗體高些，但有機會出現心肌炎，港府調整接種兩劑之間的相隔日數之後，有關情況已減少。