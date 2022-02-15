「林口阿姨」市議員蔡淑君今送出4500顆蛋 排隊人龍綿延數百公尺（蔡淑君服務處提供／戴上容新北傳真）

「林口阿姨」市議員蔡淑君今送出4500顆蛋 排隊人龍綿延數百公尺（蔡淑君服務處提供／戴上容新北傳真）

全台缺蛋危機至今尚未解決，新北市議員蔡淑君向鐵粉蛋農採購雞蛋，原訂15日元宵節上午10時30分於服務處對外發送，1人可免費拿到8顆，還未到發送時間上午8時就有人頂著寒風到場排隊，人龍整齊的綿延數百公尺，服務處也因應人潮提早半小時發送，蔡淑君也親手送出約4500顆蛋、受惠約560人。

「蛋荒」席捲全台，不少民眾買不到向民代陳情，蔡淑君將這些「民怨」找到出口，透過各種管道聯繫到認識的蛋行，拜託在這個「非常時刻」，務必對鄉親伸出援手。

蔡淑君昨在臉書貼文「來個不一樣的元宵節，2／15上午10：30，淑君~阿姨為大朋友準備新鮮又好吃的雞蛋」，「大人1人8顆，響應環保，請自備盛裝容器」，總共有500組，發完為止，地點就在他的林口服務處門口，同時她呼籲民眾一定要戴口罩、排隊保持社交距離，更感謝身為他的鐵粉穎村蛋行。

今天上午8時許，天氣寒冷，有許多民眾穿著大衣、拿著容器、袋子抵達服務處排隊，服務處人員高舉數量牌，義警也到場，排隊民眾秩序良好，有名媽媽被告知已經額滿，仍揹著孩子、頂著冷風繼續在隊伍後方排隊直言「沒關係啊，就排一下、排看看！」。大約11時許，4500顆蛋全數發完。

蔡淑君表示，今天上午大約發出約4500顆雞蛋，希望能讓有些買不到蛋或是家中存貨已經吃完的民眾，短時間不用再為蛋而發愁，至於是否會發送第二次雞蛋？蔡淑君回應，要看蛋商那邊的供需，若有機會買到才會有第二波發送，希望能幫忙到真正需要幫助的鄉親。